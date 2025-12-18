Pettinari sull' acquisto del Comune dell' immobile da 2 milioni di euro per il Cpi | Una vergogna

Duro attacco di Domenico Pettinari, presidente di “Pettinari per l'Abruzzo”, sull'acquisto del Comune di un immobile da 2 milioni di euro in piazza Garibaldi destinato al Cpi. Il consigliere comunale definisce la decisione una vera e propria vergogna, criticando la scelta dell’amministrazione e sollevando dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche. La vicenda infiamma il dibattito locale, alimentando polemiche e riflessioni sulla trasparenza delle sc

Centro per l'impiego nell'ex Sanstefar di piazza Garibaldi: scoppia la polemica sull'operazione da 2 milioni di euro; Pescara: opposizioni critiche su acquisti immobiliari del Comune; PESCARA: ACQUISTI DEL COMUNE DI IMMOBILI DAI PRIVATI, OPPOSIZIONI SUL PIEDE DI GUERRA; Comune e Regione spostano il centro per l'impiego di Pescara: Spesa da 2 milioni per una stanza in più. Pettinari sull'acquisto del Comune dell'immobile da 2 milioni di euro per il Cpi: "Una vergogna" - Il presidente del movimento politici "Pettinari per l'Abruzzo" e consigliere comunale Domenico Pettinari commenta l'approvazione da parte del consiglio comunale dell'acquisto dell'immobile in piazza G ... ilpescara.it

TvSei. . Pescara, Pettinari lancia allusioni su parenti di politici che partecipano a concorsi Il consigliere comunale di opposizione, Domenico Pettinari, nel corso del consiglio comunale che si è tenuto ieri a Pescara, ha lanciato allusioni sulla partecipazione di p facebook

