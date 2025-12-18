Pet Therapy | nuovi studi confermano l’efficacia

La Pet Therapy si conferma come un approccio efficace e scientificamente supportato. Spesso vista come un semplice incontro tra persone e animali, in realtà è un insieme di interventi strutturati e professionali che può integrare percorsi clinici, educativi e riabilitativi, offrendo benefici concreti e duraturi a chi ne usufruisce.

© Nuovasocieta.it - Pet Therapy: nuovi studi confermano l'efficacia La Pet Therapy è spesso raccontata come un "semplice" incontro tra persone e animali. In realtà è un insieme di interventi strutturati che, se condotti con metodo e da professionisti formati, può affiancare percorsi clinici, educativi e riabilitativi. L'interesse nasce da risultati osservabili: minore ansia in contesti sanitari, migliore collaborazione durante alcune terapie, più motivazione e, in alcuni casi, un impatto positivo sul tono dell'umore. Le ricerche recenti stanno chiarendo meglio in quali condizioni funziona di più, quali obiettivi sono realistici e quali accortezze servono per tutelare sia le persone sia gli animali.

Non chiamatela pet therapy. Ecco come funzionano gli interventi assistiti con animali - A Porcia, nella campagna friulana, l’ associazione “Anche noi a cavallo” da quasi 40 anni lavora accanto a persone con disabilità, sindromi genetiche e malattie rare. osservatoriomalattierare.it

Pet therapy in geriatria a Ponte a Niccheri: dal 2026 arrivano Apple e Gigi Due nuovi “assistenti” a quattro zampe entreranno in servizio nel reparto di geriatria dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, a Bagno a Ripoli. Da gennaio 2026 Appl - facebook.com facebook

