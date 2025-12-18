Pescheria piena di ordini per le feste ma è abusiva e senza norme igieniche | sequestrati 110 chili di anguille

Una pescheria abusiva ad Acerra, Napoli, ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un’ingente quantità di anguille sequestrate. La proprietà, priva di norme igieniche, operava illegalmente, mettendo a rischio la salute e la biodiversità. Le anguille, specie in via di estinzione, sono state liberate, mentre il proprietario è stato denunciato e multato, evidenziando l’importanza di contrastare il commercio illegale di prodotti ittici.

La scoperta è stata effettuata dai carabinieri ad Acerra, nella provincia di Napoli: le anguille sequestrate, considerate in via di estinzione, sono state liberate, mentre il proprietario della pescheria abusiva è stato denunciato e multato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

