Pescheria piena di ordini per le feste ma è abusiva e senza norme igieniche | sequestrati 110 chili di anguille

Una pescheria abusiva ad Acerra, Napoli, ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un’ingente quantità di anguille sequestrate. La proprietà, priva di norme igieniche, operava illegalmente, mettendo a rischio la salute e la biodiversità. Le anguille, specie in via di estinzione, sono state liberate, mentre il proprietario è stato denunciato e multato, evidenziando l’importanza di contrastare il commercio illegale di prodotti ittici.

La scoperta è stata effettuata dai carabinieri ad Acerra, nella provincia di Napoli: le anguille sequestrate, considerate in via di estinzione, sono state liberate, mentre il proprietario della pescheria abusiva è stato denunciato e multato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Pescheria abusiva a Scampia: cento chili di alimenti sequestrati Leggi anche: Pescheria abusiva scoperta a Scampia: sequestrati 100 chili di pesce non adatto al consumo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pescheria piena di ordini per le feste, ma è abusiva e senza norme igieniche: sequestrati 110 chili di anguille - La scoperta è stata effettuata dai carabinieri ad Acerra, nella provincia di Napoli: le anguille sequestrate, considerate in via di estinzione, sono state ... fanpage.it

*Rendez Vous de la Danse – Nettuno* Una giornata intensa, piena di emozioni e energia I nostri ragazzi sono saliti sul palco, hanno parlato di loro tramite la danza… e questi sono i risultati *MOD–CONT INTERMEDIO 1 | Cat. Teen* 2° posto Duo C - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.