Pesce sulle tavole maxi operazione della Capitaneria | ecco dove

Maxi operazione della Capitaneria di Salerno nel mercato ittico locale e nel mercato rionale di Torrione. Militari e personale dell’Asl hanno effettuato controlli approfonditi sulla vendita di prodotti ittici nelle zone industriali, garantendo la sicurezza e la qualità del pescato. Un intervento importante per tutelare i consumatori e assicurare il rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza alimentare.

Il mercato ittico nella zona industriale di Salerno ed il mercato rionale di Torrione in via Robertelli: sono le due aree interessate oggi da una complessa attività di vigilanza e controllo sulla vendita di prodotti ittici che hanno visto al lavoro i militari della guardia costiera di Salerno con personale dell'Asl. L'obiettivo dell'operazione è chiara: garantire la sicurezza sulle tavole dei salernitani in vista dell'acquisto di prodotti ittici che vengono tradizionalmente consumati per i pranzi delle feste. I risultati dell'operazione verranno resi noti in un incontro che il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Giovanni Calvelli farà nelle prossime ore ma, nel frattempo, come indiscrezione, sono emerse un numero elevato di sanzioni soprattutto per gli operatori del mercato rionale di Torrione.

