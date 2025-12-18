Perugia strapazza il Sada Cruzeiro e vola in semifinale al Mondiale per Club Attesa per l’avversario

Perugia conquista la semifinale del Mondiale per Club di volley maschile con una vittoria convincente sul Sada Cruzeiro. I Block Devils, determinati a proseguire il cammino, hanno dominato l'incontro con un netto 3-0, dimostrando grande solidità e qualità. Ora si preparano ad affrontare la fase successiva in una competizione che vede i migliori club del mondo sfidarsi per il titolo.

Perugia si è qualificata alle semifinali del Mondiale per Club di volley maschile: i Block Devils avevano bisogno di conquistare almeno due set nello scontro diretto contro il Sada Cruzeiro per garantirsi il passaggio del turno, hanno sconfitto i brasiliani con un sonoro 3-0 (25-19; 25-23; 25-21) e possono così proseguire la propria avventura a Belem. Dopo aver strapazzato i modesti libici dello Swehly per 3-0 e aver avuto la meglio sull’Osaka Bluteon al tie-break annullando dei match-point, i Campioni d’Europa hanno saputo regolare i detentori del trofeo con il massimo scarto e hanno così conquistato il primo posto nel gruppo B (tre successi 8 punti), davanti alla compagine giapponesi (una vittoria e quattro punti, in attesa dell’incrocio con lo Swehly), mentre il Sada Cruzeiro è stato eliminato. 🔗 Leggi su Oasport.it

