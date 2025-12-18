Perugia-Sada Cruzeiro oggi in tv Mondiale per club volley 2025 | orario programma streaming

Oggi in tv, una sfida imperdibile nel Mondiale per club di volley maschile 2025: Perugia contro Sada Cruzeiro a Belém. Una partita che promette emozioni e passione, con in palio non solo punti, ma anche un segnale di forza e determinazione. Scopri orari, programma e streaming per seguire questa sfida cruciale che potrebbe segnare il cammino delle due squadre nel torneo.

© Oasport.it - Perugia-Sada Cruzeiro oggi in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming C'è una partita che vale più di una semplice vittoria nella fase a gironi del Mondiale per Club di volley maschile 2025, ed è quella che opporrà Sir Sicoma Monini Perugia e Sada Cruzeiro a Belém. Un vero e proprio crocevia del torneo, una sfida che decide chi continuerà la corsa verso il titolo e chi, invece, dovrà salutare anzitempo la competizione. La situazione del girone B rende il confronto ancora più carico di tensione. Perugia arriva all'ultimo impegno con due successi alle spalle: il netto 3-0 contro lo Swehly Sports Club e soprattutto la lunghissima battaglia vinta 3-2 contro l'Osaka Bluteon, durata oltre due ore e mezzo e chiusa 21-19 al tie break.

