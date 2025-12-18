A Perugia, i Team Vannacci dell’Umbria hanno celebrato il Natale con una serata dedicata alla convivialità e agli auguri, creando un momento speciale di condivisione e spirito festivo tra i partecipanti.

Perugia, Natale con i Team Vannacci dell'Umbria

Una serata all’insegna della convivialità e degli auguri natalizi ha visto protagonisti i Team Vannacci dell’Umbria. L’evento si è svolto a Magione, dove gli organizzatori locali hanno accolto soci e amici per una cena speciale. Tra gli ospiti presenti anche il vice presidente nazionale Mac Cristiano Romani, che ha arricchito la serata con un intervento personale, e numerosi partecipanti che hanno contribuito con brevi ma interessanti messaggi. I momenti più emozionanti della serata sono stati segnati dagli auguri del Generale Roberto Vannacci e del presidente nazionale Norberto De Angelis, che hanno rivolto parole di incoraggiamento e vicinanza a tutti i membri del team. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

