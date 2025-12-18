Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto a Javier Faroni, presidente dell’AC Perugia Calcio, una squalifica di 80 giorni e una multa di 6mila euro alla società. La decisione deriva dal mancato inserimento di un team di giovani calciatrici, suscitando polemiche e riflessioni sul ruolo della formazione femminile nel club. La vicenda mette in evidenza le sfide e le responsabilità della gestione sportiva in ambito calcistico.

© Sport.quotidiano.net - Perugia, Faroni squalificato per 80 giorni: "Non ha iscritto team di giovani calciatrici"

Inibizione di 80 giorni per il presidente Javier Faroni e 6mila euro di ammenda al club. É la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare riguardante il deferimento della Procura Federale nei confronti di Javier Horacio Faroni, presidente e legale rappresentante dell’ AC Perugia Calcio, e della stessa società umbra. Secondo la Procura Federale, Faroni non ha adempiuto all’impegno di iscrivere almeno una squadra di giovani calciatrici ai tornei delle categorie di base maschili o miste, come Esordienti, Pulcini o Primi Calci. Inoltre, non sono state adottate le modalità alternative previste dalla normativa federale per soddisfare questo obbligo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

