Perquisizioni al centro Askatasuna attivista | Volontà del governo di fermare le lotte per la Palestina

Le recenti perquisizioni al centro sociale Askatasuna hanno acceso le proteste degli attivisti, che denunciano una volontà del governo di soffocare le lotte per la Palestina. In risposta, è stato organizzato un presidio permanente e una manifestazione alle 18, per esprimere solidarietà e resistenza. La situazione si fa sempre più tesa, evidenziando le tensioni tra le istituzioni e le istanze di protesta.

Un presidio permanente e una manifestazione alle 18. Gli attivisti del centro sociale Askatasuna reagiscono dopo le perquisizioni scattate questa mattina a Torino. Attraverso i social è stato convocato un presidio permanente davanti allo stabile di corso Margherita ed è stata annunciata una manifestazione di solidarietà che si terrà alle 18, con partenza proprio dal centro sociale. "Stamattina all'alba ci siamo svegliati con le forze dell'ordine sotto il centro Askatasuna. E' una chiara indicazione del governo Meloni per fermare le lotte per la Palestina che ci sono state negli ultimi mesi", ha detto Stefano, attivista del centro sociale.

