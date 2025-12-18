Perquisizioni ad Askatasuna Lo Russo interrompe il patto con gli antagonisti | La prefettura ci ha avvisati oggi delle violazioni

Le recenti perquisizioni ad Askatasuna hanno portato a una svolta: il sindaco Stefano Lo Russo interrompe il patto con gli antagonisti, annunciando che la prefettura ha segnalato violazioni delle prescrizioni sul divieto di accesso. Un episodio che rischia di compromettere il dialogo e la stabilità del centro sociale, segnando una nuova fase nelle tensioni tra le autorità e gli attivisti.

Perquisizioni delle forze dell’ordine ad Askatasuna, interrotto il patto per regolarizzare lo storico centro sociale e il sindaco Stefano Lo Russo annuncia: “Contestualmente alle operazioni, la prefettura ha comunicato al Comune la violazione delle prescrizioni relative al divieto di accesso nei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

perquisizioni askatasuna russo interrompePerquisizioni ad Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto con gli antagonisti: “Comune informato dalla prefettura sugli accordi non rispettati” - All’alba di oggi, 18 dicembre 2025, è iniziata un’operazione della polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. torinotoday.it

perquisizioni askatasuna russo interrompeAskatasuna, perquisizioni al centro sociale di Torino: si indaga su assalti a La Stampa e Leonardo - Perquisizioni all'alba al centro sociale Askatasuna di Torino in corso Regina Margherita. msn.com

Torino, maxi-perquisizione nella sede del centro sociale Askatasuna. Il sindacato di Polizia: “Pronti allo sgombero” - Maxi perquisizione nel centro sociale torinese nell'ambito dell'indagine sugli assalti alla redazione de La Stampa e Leonardo ... ilfattoquotidiano.it

