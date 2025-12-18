Periodo di formazione e prova del personale docente – Anno scolastico 2025 2026 Disposizioni operative e adempimenti | in allegato un modello di circolare

L'anno scolastico 2025/2026 introduce importanti disposizioni operative per il periodo di formazione e prova del personale docente. In allegato, si trova un modello di circolare che disciplina le modalità di svolgimento e gli adempimenti necessari, assicurando la piena conformità alla normativa vigente. Questa guida rappresenta uno strumento fondamentale per garantire un percorso trasparente e strutturato per i nuovi insegnanti, favorendo un’integrazione efficace nel contesto scolastico.

La circolare allegata disciplina lo svolgimento del periodo di formazione e prova per l'anno scolastico 20252026, in conformità alla normativa vigente (Legge n. 1072015, D.M. n. 8502015 e Nota MIM n. 95371 dell'11 dicembre 2025). Il documento individua le categorie di docenti tenute o non tenute all'obbligo del periodo di prova, con specifici chiarimenti relativi .

Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2025/26. In arrivo la nota: chi deve svolgerlo, chi no. Chiarimenti per passaggio di ruolo ITP - Si è concluso al Ministero l'incontro per la nota sulle attività formative dell'anno di prova e formazione per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel 2025/26 ... orizzontescuola.it

Docenti neoassunti 2025/26, chi deve e chi non deve svolgere il periodo di prova - Con nota dell’11 dicembre 2025 il MIM ha chiarito la platea di personale docente che dovrà obbligatoriamente affrontare il percorso annuale di formazione e prova durante l’anno scolastico 2025- tecnicadellascuola.it

Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2025-2026. Pubblicata la nota del Ministero. x.com

