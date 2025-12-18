Periodo di formazione e prova del personale docente – Anno scolastico 2025 2026 Disposizioni operative e adempimenti | in allegato un modello di circolare

L'anno scolastico 2025/2026 introduce importanti disposizioni operative per il periodo di formazione e prova del personale docente. In allegato, si trova un modello di circolare che disciplina le modalità di svolgimento e gli adempimenti necessari, assicurando la piena conformità alla normativa vigente. Questa guida rappresenta uno strumento fondamentale per garantire un percorso trasparente e strutturato per i nuovi insegnanti, favorendo un’integrazione efficace nel contesto scolastico.

La circolare allegata disciplina lo svolgimento del periodo di formazione e prova per l’anno scolastico 20252026, in conformità alla normativa vigente (Legge n. 1072015, D.M. n. 8502015 e Nota MIM n. 95371 dell’11 dicembre 2025). Il documento individua le categorie di docenti tenute o non tenute all’obbligo del periodo di prova, con specifici chiarimenti relativi . L'articolo Periodo di formazione e prova del personale docente – Anno scolastico 20252026. Disposizioni operative e adempimenti: in allegato un modello di circolare . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

