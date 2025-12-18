Perin torna al Genoa? Operazione più complessa del previsto | la pista scambio con Leali per gennaio è molto difficile La situazione

Il ritorno di Perin al Genoa si complica, con l’ipotesi di uno scambio con Leali a gennaio che sembra sempre più difficile da concretizzare. La situazione del portiere bianconero, tra possibilità di permanenza e suggestioni di un ritorno in rossoblù, tiene alta la tensione. Matteo Moretto svela il pressing del Genoa, rendendo il futuro di Perin ancora più incerto e interessante.

Il futuro di Mattia Perin agita le acque del mercato invernale, con il Genoa intenzionato a riportare "a casa" uno dei suoi figli prediletti. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto durante una recente diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club ligure starebbe facendo sul serio per assicurarsi l'estremo difensore della Juventus già a gennaio. Nonostante l'operazione venga descritta come estremamente complessa, i contatti tra le parti resterebbero vivi, con il "Grifone" pronto a offrire a Perin un ruolo da leader assoluto sotto la guida tecnica di Daniele De Rossi.

