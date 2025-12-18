Perde la vita attraversando la strada

Un tragico incidente si è verificato oggi sera nei pressi dello Sport Center di via Fausta, vicino al camping Union Lido. Un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

© Veneziatoday.it - Perde la vita attraversando la strada Un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo le 19 di oggi, giovedì 18 dicembre, mentre attraversava la strada all'altezza dello Sport center di via Fausta, accanto al camping Union Lido. L'investimento accaduto in un tratto dove non c'erano strisce pedonali, non gli ha lasciato scampo, sebbene. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Centrato da un'auto mentre sta attraversando la strada, 16enne in ospedale Leggi anche: Poporoya, il primo sushi bar di Milano, trasloca attraversando la strada Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Investita da un’auto mentre attraversa la strada, donna perde la vita; Tragedia a Terni. Morta una donna investita mentre attraversava la strada a Viale Trento; Città di Castello, automezzo perde gas: arrivano i pompieri; Elio Arlandi perde la vita investito da un tir a Genova. Investita da un'auto mentre attraversa la strada: 85enne perde la vita - Il personale sanitario del 118 può solo constatare il decesso della donna. nordest24.it

Anziana investita da un 90enne sulla Statale 114 a Messina, perde la vita - Un incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di ieri lungo la Strada Statale 114, nel tratto che attraversa l’area di Mili Marina, a ... canalesicilia.it

Recensione al video di Storie Di Strada

Incidente mortale: un anziano perde la vita. La vittima era alla guida di una macchina, che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una utilitaria condotta da una donna - facebook.com facebook

Ronchi, incidente mortale in via Serenissima: perde la vita un ragazzo di 21 anni. #ilgoriziano #ronchideilegionari x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.