Percorsi INDIRE sostegno | esclusi docenti A046 con servizio su sostegno primo grado autorizzati dagli Uffici Scolastici

Il Prof. Romano Pesavento, Presidente del CNDDU, analizza l’informativa ministeriale sui percorsi INDIRE sostegno, rivolti ai docenti con esperienza triennale e a quelli specializzati all’estero in attesa di riconoscimento. Esclusi i docenti A046 con servizio sul sostegno di primo grado autorizzati dagli Uffici Scolastici. Un approfondimento importante per comprendere le opportunità e le modalità di accesso a queste iniziative formative.

Il Prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani analizza l'informativa ministeriale sul secondo ciclo dei percorsi INDIRE, destinati sia ai docenti con tre anni di servizio sul sostegno (triennalisti), sia ai docenti specializzati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo.

Specializzazione sostegno con secondo ciclo Indire: per triennalisti escluso anno 2025/26, serve titolo di studio e servizio specifico. RISPOSTE AI QUESITI - Secondo ciclo percorsi sostegno con 36, 40 o 48 CFU, attivati da Indire o dalle Università per docenti con tre anni di servizio o specializzati estero, che rientrino nei requisiti aggiornati del dm n. orizzontescuola.it

Corsi di sostegno Indire, quasi 70mila corsisti potenziali. Anief ha presentato le sue proposte di modifica - Avranno tempo fino al 31 dicembre 2026 i triennalisti e gli specializzati all’estero per completare i percorsi di specializzazione ... orizzontescuola.it

Sostegno: percorsi di specializzazione INDIRE II ciclo: 60.096 interessati, nuovi requisiti di accesso [Bozza Decreto Ministeriale] 17/12/2025 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito accelera sui percorsi di specializzazione per il sostegno, ampliando platea, tem - facebook.com facebook

Percorsi di specializzazione INDIRE per il #sostegno, il 20 dicembre è la data di svolgimento degli esami finali tiny.cc/914w001 x.com

