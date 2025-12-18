Perché trasformare Salgari in una seduta psicologica da talk-show del pomeriggio?

La nuova versione di “Sandokan” ha attirato oltre quattro milioni di spettatori, ma resta lontana dai 27 milioni della serie originale. È interessante riflettere su come questa trasformazione in una seduta psicologica da talk-show pomeridiano possa influenzare il rapporto tra pubblico e icone del passato, suscitando domande sulla memoria, l’immaginario collettivo e le strategie di rivisitazione delle grandi storie televisive.

© Ilfoglio.it - Perché trasformare Salgari in una seduta psicologica da talk-show del pomeriggio?

4.116.000 spettatori ha avuto il nuovo " Sandokan " su Raiuno. Pochissimi rispetto ai 27 milioni della mitica serie (per i boomer ma non soltanto, se la sigla dei fratelli D.

