Perché trasformare Salgari in una seduta psicologica da talk-show del pomeriggio?
La nuova versione di “Sandokan” ha attirato oltre quattro milioni di spettatori, ma resta lontana dai 27 milioni della serie originale. È interessante riflettere su come questa trasformazione in una seduta psicologica da talk-show pomeridiano possa influenzare il rapporto tra pubblico e icone del passato, suscitando domande sulla memoria, l’immaginario collettivo e le strategie di rivisitazione delle grandi storie televisive.
4.116.000 spettatori ha avuto il nuovo " Sandokan " su Raiuno. Pochissimi rispetto ai 27 milioni della mitica serie (per i boomer ma non soltanto, se la sigla dei fratelli D.
Perché trasformare Salgari in una seduta psicologica da talk-show del pomeriggio? - Tra nostalgia, purismo salgariano e derive da telenovela, l’avventura di cappa e spada del nuovo “Sandokan” divide si trasforma in un melodramma psicologico che entusiasma il grande pubblico e irrita ... ilfoglio.it
