Perché lo chef Locatelli ha così voglia di tornare in Italia?

Dopo anni trascorsi tra Londra, Bahamas e Cipro, lo chef stellato Giorgio Locatelli esprime con fermezza il desiderio di tornare in Italia. La sua passione per la cucina italiana e il legame con le radici lo spingono a riabbracciare la terra natale, alimentando la curiosità di scoprire quando e come realizzerà questo sogno.

© Lettera43.it - Perché lo chef Locatelli ha così voglia di tornare in Italia? Dopo decenni passati tra Londra, Bahamas e Cipro, il (Master)chef stellato Giorgio Locatelli ha confessato ancora la sua intenzione di rientrare a casa, in Italia. «È lì che voglio tornare, mia moglie adora il calore della gente e la vita meno frenetica. Voglio aprire un progetto tutto mio», magari al Sud, ha detto al Sole 24 Ore. Giorgio Locatelli (dal sito di Locatelli National Gallery). Secondo i maligni, però, i veri i motivi del ritorno sarebbero un po' meno nobili: gli affari di Locatelli sembrano non brillare più. Per anni, Locanda Locatelli – chiusa a fine 2024 – è stato il migliore ristorante italiano nella capitale britannica.

