Perché l’Inter sogna Palestra

L'interesse per Marco Palestra, talento classe 2005 dell’Atalanta, si fa sempre più concreto. Le grandi del calcio italiano, tra cui Inter, Juventus e Milan, monitorano con attenzione il giovane promettente centrocampista. La sua crescita e le sue prestazioni attirano l’attenzione dei top club, pronti a valutare un possibile trasferimento. Palestra rappresenta uno dei nomi più caldi nel panorama delle giovani promesse del calcio nazionale.

Il classe 2005, di proprietà dell'Atalanta, è nei radar dell'Inter, della Juve e del Milan Marco Palestra resta nei radar dell'Inter. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare a superare la concorrenza in vista di giugno.

