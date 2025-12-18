Perché la rinuncia dell’Ucraina alla NATO non semplifica i negoziati di pace
La rinuncia dell’Ucraina alla NATO non apre automaticamente la strada alla pace. Tra territori ancora contesi e proposte ambigue di Mosca, il percorso rimane complesso e incerto. Secondo gli analisti Clarke e Gould-Davies, la questione dell’adesione all’Alleanza era ormai considerata un ostacolo superato, ma le sfide diplomatiche continuano a complicare il cammino verso una risoluzione duratura del conflitto.
Tra territori contesi e proposte ambigue di Mosca, la strada verso la pace resta tortuosa. Gli analisti diplomatici Clarke e Gould-Davies: “La membership era da tempo un non-problema”. Lo scoglio è sul Donbass: “Un referendum non è realistico e una demilitarizzazione è problematica”, dice Mark Galeotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
