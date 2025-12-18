Perché il parere dell’avvocato UE su Andrea Agnelli può cambiare la giustizia sportiva italiana

L'intervento dell’avvocato generale della Corte UE mette in discussione i limiti tra giustizia sportiva e ordinaria, sollevando nuovi dubbi sulle decisioni adottate nei casi di Andrea Agnelli e Arrivabene. La critica ai limiti imposti ai giudici ordinari potrebbe aprire nuovi spiragli, influendo significativamente sul panorama della giustizia sportiva italiana e sui possibili sviluppi dei procedimenti in corso.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.