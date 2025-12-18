Perché il parere dell’avvocato UE su Andrea Agnelli può cambiare la giustizia sportiva italiana
L'intervento dell’avvocato generale della Corte UE mette in discussione i limiti tra giustizia sportiva e ordinaria, sollevando nuovi dubbi sulle decisioni adottate nei casi di Andrea Agnelli e Arrivabene. La critica ai limiti imposti ai giudici ordinari potrebbe aprire nuovi spiragli, influendo significativamente sul panorama della giustizia sportiva italiana e sui possibili sviluppi dei procedimenti in corso.
L’avvocato generale della Corte UE critica i limiti imposti ai giudici ordinari sulle sanzioni sportive, aprendo uno spiraglio per Agnelli e Arrivabene. Se confermato dalla sentenza finale, il verdetto potrebbe rivoluzionare i rapporti tra giustizia sportiva e diritto europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Riforma della giustizia sportiva, dall’avvocato dell’UE un assist ad Agnelli e Arrivabene
Leggi anche: Agnelli, svolta nella Giustizia Sportiva! L’Avvocato UE cambia tutto: cosa succede per l’ex presidente della Juventus
Il parere di De Marco a OpenVar: "Giusto annullare il gol a Zaniolo perché..." - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.