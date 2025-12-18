Perché i cani odiano l'odore di arance e altri agrumi

I cani spesso evitano gli agrumi a causa della loro sensibilità olfattiva. Gli oli essenziali presenti negli agrumi possono risultare fastidiosi o addirittura irritanti per il loro senso dell'olfatto altamente sviluppato, portandoli a mostrare segni di disagio o repulsione verso questi profumi.

