Perché i cani odiano l'odore di arance e altri agrumi
I cani spesso evitano gli agrumi a causa della loro sensibilità olfattiva. Gli oli essenziali presenti negli agrumi possono risultare fastidiosi o addirittura irritanti per il loro senso dell'olfatto altamente sviluppato, portandoli a mostrare segni di disagio o repulsione verso questi profumi.
Molti cani trovano fastidioso l’odore degli agrumi perché il loro olfatto è molto sensibile agli oli essenziali. Possono reagire allontanandosi, starnutendo o cercando di “coprirli” grattando. 🔗 Leggi su Fanpage.it
