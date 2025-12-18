Perché chiude Soul Kitchen il ristorante che ha fatto la storia della cucina vegetale in Italia
Soul Kitchen, il celebre ristorante di Luca Andrè che ha rivoluzionato la cucina vegetale in Italia, chiude le sue porte dopo anni di innovazione e successo. La decisione, presa con rammarico, segna la fine di un’epoca per gli amanti del cibo sano e sostenibile, lasciando un’eredità importante nel panorama gastronomico nazionale.
Soul Kitchen, il ristorante fondato dallo chef Luca Andrè, ha fatto la storia della cucina vegetale ma, nonostante il successo, ha deciso di chiudere. Qual è il motivo di questa scelta?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chiude Soul Kitchen, ristorante di Torino che ha segnato la storia della cucina vegetale in Italia
Leggi anche: Federico Aldrovandi cosa aveva fatto? Perché fu ucciso? Ecco la storia del giovane morto 20 anni fa
Perché chiude Soul Kitchen, il ristorante che ha fatto la storia della cucina vegetale in Italia - Soul Kitchen, il ristorante fondato dallo chef Luca Andrè, ha fatto la storia della cucina vegetale ma, nonostante il successo, ha deciso di chiudere ... fanpage.it
Chiude Soul Kitchen, ristorante di Torino che ha segnato la storia della cucina vegetale in Italia - Soul Kitchen chiuderà definitivamente le sue porte il 31 dicembre, in occasione dell’ultimo cenone di Capodanno. torinotoday.it
Dopo 12 anni chiude Soul Kitchen, il ristorante che ha cambiato il modo di mangiare vegetale a Torino - Lo chef Luca Andrè saluta dopo 12 anni di cucina vegetale pioniera. quotidianopiemontese.it
Dormire così è un atto di fiducia: questo gatto chiude gli occhi perché sa di essere al sicuro. #funny #humor #wildlife - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.