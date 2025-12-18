Perché Apple Martin ha sfilato sul red carpet con un vestito degli anni '90 di mamma Gwyneth Paltrow
Apple Martin ha scelto di indossare un vestito degli anni ’90 di Gwyneth Paltrow durante la première del film della madre, Marty Supreme. Un gesto che ha catturato l’attenzione e suscitato curiosità. Ma cosa si cela dietro questa decisione? Scopriamo insieme il significato di questa scelta e il legame speciale tra madre e figlia. Continua a leggere per svelare tutti i dettagli.
Apple Martin ha partecipato alla prima del nuovo film della mamma Gwyneth Paltrow, Marty Supreme, e per l'occasione ha rispolverato un suo vecchio abito: per quale motivo lo ha fatto?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
