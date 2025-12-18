Perché Alberto Stasi si è presentato all'udienza in Tribunale a Pavia e l'indagato Andrea Sempio è assente

Alberto Stasi si è presentato improvvisamente questa mattina al Tribunale di Pavia, mentre l'indagato Andrea Sempio è rimasto assente. La presenza di Stasi durante l'udienza sull'incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco ha suscitato grande attenzione, aprendo nuovi scenari sul caso e sul ruolo degli imputati coinvolti.

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, si è presentato a sorpresa questa mattina al Tribunale di Pavia ad assistere all'udienza sull'incidente probatorio sul delitto di Garlasco e sull'attuale indagato Andrea Sempio. Ecco perché ha deciso di partecipare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

