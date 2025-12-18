Per Olivera niente Supercoppa col Milan
Il terzino del Napoli Mathias Olivera sarà assente dalla sfida di Supercoppa contro il Milan a causa di problemi fisici. Questa assenza rappresenta un colpo importante per gli azzurri, che dovranno fare a meno di una pedina fondamentale nella semifinale. La squadra dovrà quindi affrontare l’impegno senza uno dei suoi uomini chiave, cercando comunque di ottenere il miglior risultato possibile.
Il terzino uruguaiano salta l’impegno di Supercoppa contro il Milan. Problemi per ilterzino del Napoli Mathias Olivera, che lo costringono a saltare la semifinale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
