Per l’Italia la partita del Quantum è ancora aperta

L’Italia si trova ancora in prima linea nel campo del Quantum, con gli Stati Generali che hanno messo in luce un panorama ricco di opportunità e sfide. Media partner dell’evento, Formiche ha contribuito a raccontare un quadro complesso e stimolante, dove istituzioni, accademia, industria e decisori si confrontano per plasmare il futuro della tecnologia quantistica nel nostro Paese.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.