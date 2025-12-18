Per l’Italia la partita del Quantum è ancora aperta

L’Italia si trova ancora in prima linea nel campo del Quantum, con gli Stati Generali che hanno messo in luce un panorama ricco di opportunità e sfide. Media partner dell’evento, Formiche ha contribuito a raccontare un quadro complesso e stimolante, dove istituzioni, accademia, industria e decisori si confrontano per plasmare il futuro della tecnologia quantistica nel nostro Paese.

Gli Stati generali del Quantum, di cui Formiche era Media partner, hanno offerto uno spaccato multilivello della realtà quantistica italiana, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, mondo accademico, industria e decision-maker. Ne è emersa una fotografia composita, quella di un ecosistema che non nasce certamente solo oggi, ma che ora sta tentando di organizzarsi come sistema-Paese per realizzare quel necessario salto di qualità. Il quantum, da frontiera scientifica, è entrato definitivamente nel perimetro delle tecnologie strategiche, con implicazioni che vanno dall’innovazione industriale alla sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

