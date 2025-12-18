L’estate udinese si accende con un evento unico: i Beat, la nuova super band formata da quattro icone della musica mondiale. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey, quattro leggende che si riuniscono per creare un’esperienza musicale senza precedenti. Un incontro tra maestri che promette emozioni intense e un live da ricordare.

© Udinetoday.it - Per l'estate udinese la band che riunisce quattro leggende della musica internazionale

Una formazione semplicemente irripetibile: i Beat, la nuova super band che riunisce per la prima volta assieme quattro autentiche leggende della musica internazionale, ovvero Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, il guitar hero Steve Vai e Danny Carey, batterista e cofondatore dei Tool.I. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Mestre, la nuova musica della città si riunisce al Candiani

Leggi anche: La musica della Fanfara riunisce la comunità all’Ospedale Moscati di Avellino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nella formazione del #Napoli surclassato ieri dall’#Udinese leggo questi nomi con annessa spesa di quest’estate: -#Hojlund, 50 milioni; -#Lucca, 35 milioni; -#Beukema, 31 milioni; -#Lang, 25 milioni; -#MilinkovicSavic, 21 milioni; In più mettici anche #Neres, - facebook.com facebook