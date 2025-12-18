Per il pranzo di Natale, la Principessa del Galles si distingue con un elegante maxi fiocco in velluto nero, simbolo di raffinatezza e semplicità. Insieme alla figlia Charlotte, con un look coordinato, regalano un momento di stile e complicità all’interno di Buckingham Palace, sottolineando l’unicità del loro legame familiare in occasione delle festività natalizie.

© Iodonna.it - Per il pranzo di Natale, la Principessa del Galles sceglie la semplicità sofisticata di un maxi fiocco in velluto nero, coordinando il suo look a quello della figlia Charlotte

X N atale 2025. A Buckingham Palace, Kate Middleton e la piccola Charlotte sigillano il loro legame con un raffinato hair look coordinato. Tra fiocchi maxi in velluto nero e nodi scarlatti, la Principessa del Galles e sua figlia ridefiniscono il concetto di stile “mini-me”. Dimostrando che il segreto dell’eleganza festiva risiede nei dettagli più classici della tradizione reale. Kate Middleton e la piccola Charlotte in rosso bon ton per il pranzo di Natale reale X L’ultimo hairstyle di Kate Middleton. Al netto delle corone sfarzose, Catherine continua a riscrivere le regole dell’eleganza britannica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: La solidarietà a tavola. Il pranzo di Natale alla mensa popolare. Tanti volontari al lavoro

Leggi anche: Mani tese Mensa don Gualtiero, gli aiuti. Un maxi pranzo per sostenere la struttura

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Kate Middleton in rosso per il pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace. FOTO; Kate Middleton e William: una sorpresa di Natale per i dipendenti (come faceva Elisabetta II); Kate Middleton in rosso per il pranzo di Natale, ma tradisce le aspettative; Perfetta acconciatura mamma/figlia per il pranzo di Natale: si copia a Kate e Charlotte.

Kate Middleton e la piccola Charlotte in rosso bon ton per il pranzo di Natale reale - Blusa rosso mela con fiocco e orecchini iconici per Kate, abito in velluto rosso coordinato per Charlotte: i look coordinati mamma e figlia al pranzo natalizio ospitato da re Carlo III a Buckingham Pa ... iodonna.it