Per il pranzo di Natale la Principessa del Galles sceglie la semplicità sofisticata di un maxi fiocco in velluto nero coordinando il suo look a quello della figlia Charlotte
Per il pranzo di Natale, la Principessa del Galles si distingue con un elegante maxi fiocco in velluto nero, simbolo di raffinatezza e semplicità. Insieme alla figlia Charlotte, con un look coordinato, regalano un momento di stile e complicità all’interno di Buckingham Palace, sottolineando l’unicità del loro legame familiare in occasione delle festività natalizie.
X N atale 2025. A Buckingham Palace, Kate Middleton e la piccola Charlotte sigillano il loro legame con un raffinato hair look coordinato. Tra fiocchi maxi in velluto nero e nodi scarlatti, la Principessa del Galles e sua figlia ridefiniscono il concetto di stile “mini-me”. Dimostrando che il segreto dell’eleganza festiva risiede nei dettagli più classici della tradizione reale. Kate Middleton e la piccola Charlotte in rosso bon ton per il pranzo di Natale reale X L’ultimo hairstyle di Kate Middleton. Al netto delle corone sfarzose, Catherine continua a riscrivere le regole dell’eleganza britannica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
