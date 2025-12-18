Per il filosofo Leonardo Caffo pena dimezzata in appello | Entro 6 mesi deve fare un percorso di recupero per uomini maltrattanti

La Corte d'Appello di Milano ha ridotto la pena di Leonardo Caffo, condannandolo a due anni di reclusione e imponendogli un percorso di recupero entro sei mesi, per maltrattamenti e lesioni. La decisione segue la proposta di concordato avanzata dalla difesa, segnando un cambiamento significativo nel caso che ha suscitato molte discussioni.

Milano, 18 dicembre 2025 – La Corte d'Appello di Milano ha accolto la proposta di concordato avanzata dalla difesa di Leonardo Caffo, imputato per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della ex compagna, e ha dimezzato la pena inflitta in primo grado che è quindi passata da 4 anni a 2 anni di reclusione. Inoltre è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale e la non menzione. Il filosofo Leonardo Caffo, condannato a 4 anni in primo grado con divieto di avvicinamento alla ex compagna “Percorso di recupero entro 6 mesi”. I giudici, che hanno assolto il filosofo, come da lui richiesto, con la formula "perché il fatto non costituisce reato" dall'accusa di lesioni provocate alla giovane donna - le ha rotto un dito di una mano durante un litigio ma a suo dire non intenzionalmente -, hanno subordinato la sentenza a un percorso di recupero per uomini maltrattanti da compiere entro 6 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

