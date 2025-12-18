Una coppia di Los Angeles ha condiviso l’ultimo giorno di vita della loro amata cagnolina Gracie, malata terminale, tra coccole e affetto. Una storia toccante che commuove il cuore di chi ascolta, testimoniando il potere dell’amore e della compassione nei momenti più difficili. La loro esperienza ricorda quanto siano preziosi i momenti condivisi con chi si ama, anche nelle sfide più dure.

© Ilfattoquotidiano.it - “Per favore, accarezzami”: la storia straziante di Gracie, la cagnolina malata terminale che ha trascorso la sua ultima giornata tra le coccole

Una coppia di Los Angeles ha condiviso l’ultimo giorno di vita della loro cagnolina con le persone della città. Kathleen Ives e il compagno Michael hanno deciso di salutare Gracie con un gesto d’amore. La cagnolina era malata di un tumore al cuore che aveva metastatizzato. Un dolore troppo grande da sopportare per Kathleen e Michael, che hanno scelto di portare un’ultima volta Gracie lungo Sunset Boulevard, nel quartiere Silver Lake, il preferito del cane. I proprietari dell’animale hanno allestito un passeggino con coperte e un cartello: “Il miglior ultimo giorno per Gracie: per favore, accarezzami “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: “Non c’è più”. Per 8 anni in coma tra le braccia di mamma Eugenia: la sua storia, straziante

Leggi anche: All’asta i cimeli di Dawson’s Creek: James Van Der Beek ha bisogno di soldi per le cure contro il cancro (la sua storia è straziante)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Per favore, accarezzami”: l’ultimo giorno del cane Gracie e l’abbraccio di una città.

Un cane malato terminale, un carrello pieno di coperte e un cartello semplice quanto profondo: “Per favore, accarezzami”. Gracie ha percorso per l’ultima volta la strada che amava di più. Los Angeles ha risposto con carezze, lacrime e amore: l’ultimo abbracci - facebook.com facebook

“Per favore, accarezzami”: l’ultimo giorno del cane Gracie e l’abbraccio di una città - La Stampa x.com