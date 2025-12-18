Per avere il certificato di malattia basterà la visita da remoto | cosa succede per lavoratori e medici dal 18 dicembre

Dal 18 dicembre, lavoratori e medici potranno ottenere il certificato di malattia tramite visita da remoto. Questa novità semplifica e velocizza il processo, eliminando la necessità di spostamenti o visite in ambulatorio. Una soluzione moderna e più efficace per giustificare assenze per motivi di salute, garantendo praticità e risparmio di tempo per tutti.

Dal 18 dicembre, lavoratori e medici potranno ottenere il certificato di malattia tramite visita da remoto. Il giustificativo dell'assenza per motivi di salute si potrà ottenere anche a distanza, senza recarsi in ambulatorio o chiedere una visita a domicilio.

