Pensioni | via la stretta sui riscatti Ma la Lega punta i piedi Tensione nel governo
La questione delle pensioni si infiamma ancora, con la Lega che si oppone fermamente alla stretta sui riscatti prevista dal governo. Mentre si cerca di ammorbidire le restrizioni, il partito di Matteo Salvini insiste per mantenere invariata la norma, alimentando tensioni all’interno dell’esecutivo. La disputa si concentra sulla modifica della norma proposta dal MEF, evidenziando le divisioni e la complessità della riforma previdenziale in corso.
La Lega, che da giorni si sfila e punta i piedi su diversi dossier caldi continua a essere in sofferenza e va all'attacco sulla riformulazione della norma proposta dal Mef che prevede la modifica solo della stretta sul riscatto della laurea, non quella sulle finestre mobili L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
