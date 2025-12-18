Pensioni strette sull’anticipata e spinta ai fondi | cosa cambia nella manovra

La manovra si muove tra restrizioni sulle pensioni anticipate e una forte promozione dei fondi pensione. Due misure che modificano l’accesso al pensionamento e incentivano la previdenza complementare, con l’obiettivo di sostenere l’economia italiana attraverso investimenti più mirati nei fondi pensione. Cosa cambierà per i cittadini e quale direzione prenderà il sistema previdenziale? Ecco le novità principali da conoscere.

Due strette che allontanano l’uscita dal lavoro e una decisa spinta verso la previdenza complementare, in particolare i fondi pensione ai quali il ministro Giorgetti chiede da tempo di investire nell’ economia italiana. Le pensioni entrano così nel pacchetto di modifiche alla manovra depositate dal governo: limiti al riscatto della laurea per l’accesso all’ anticipata, nuove finestre mobili e un meccanismo che incentiva la tacita adesione dei lavoratori ai fondi pensione. Riscatto della laurea. La penalizzazione sul riscatto della laurea e dei diplomi affini scatterà per chi, dal 2031, maturerà i requisiti contributivi per la pensione di anzianità (oggi 42 anni e 10 mesi per gli uomini e un anno in meno per le donne, soglia destinata a salire dal 2027 ). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

