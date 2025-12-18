Pensioni strappo in maggioranza Il Mef chiude a modifiche e la Lega minaccia | Non votiamo

Il dibattito sulle pensioni si infiamma all’interno della maggioranza, con il Mef che si oppone alle modifiche e la Lega pronta a disertare il voto. Il caos si intensifica con l’arrivo del maxiemendamento in Commissione Bilancio del Senato, scatenando tensioni e richieste di sospensione dei lavori per un confronto diretto tra i partiti coinvolti.

Caos sul maxiemendamento alla manovra, in particolare sulle norme che riguardano le pensioni. L’annuncio dell’arrivo del testo in Commissione Bilancio del Senato ha fatto esplodere le tensioni nella maggioranza, con i senatori della Lega che hanno chiesto immediatamente la sospensione dei lavori per un confronto diretto con il governo. Lo stop della seduta è durato circa tre ore. Alla ripresa, però, il clima non è migliorato: i leghisti hanno minacciato apertamente di non votare il maxiemendamento se non verranno apportate ulteriori modifiche, in particolare sulle cosiddette finestre mobili per il prepensionamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

