Pensioni Schlein | Meloni campionessa di incoerenza agli italiani mente

Le recenti dichiarazioni sulla riforma delle pensioni hanno acceso il dibattito politico, evidenziando ancora una volta le contraddizioni tra le parole e i fatti. La questione delle pensioni resta centrale nel confronto tra le forze politiche, con opinioni divergenti su come garantire un futuro stabile ai cittadini. In questo contesto, le espressioni pubbliche assumono un ruolo cruciale nel plasmare l’opinione pubblica e influenzare le decisioni di governo.

Roma, 18 dic. (askanews) – “Non è la prima volta che mente agli italiani, ma sulle pensioni la Presidente del Consiglio si dimostra campionessa di incoerenza. Ha tradito tutti gli impegni presi in campagna elettorale, quando con Salvini promettevano di abolire la legge Fornero”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein “Promettevano – prosegue Schlein- di abbassare l’età pensionabile, stanno facendo l’opposto: la aumentano. Promettevano di alzare le pensioni minime a mille euro, invece le hanno aumentate di un paio di caffé. Hanno cancellato Opzione Donna, e anziché introdurre una pensione di garanzia per i giovani, hanno cercato di fregarli pure sul riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

