Pensioni salta la stretta sul riscatto di laurea Resta l' allungamento delle finestre mobili La maggioranza si riunisce
La discussione sulle pensioni prende una svolta: la stretta sul riscatto di laurea viene evitata, mentre si mantiene l’allungamento delle finestre mobili. La maggioranza si riunisce per definire le nuove misure, escludendo l’inasprimento dei criteri per chi ha già riscattato gli studi. Restano dunque in campo solo le modifiche relative ai tempi di apertura delle finestre, lasciando intatto il trattamento per chi ha già beneficiato del riscatto.
La cancellazione dell'ipotesi di inasprimento dei criteri pensionistici per chi ha riscattato la laurea salterebbe completamente mentre rimarrebbe l'ipotesi di un allungamento delle. 🔗 Leggi su Leggo.it
