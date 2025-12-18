Pensioni salta la stretta sul riscatto di laurea Resta l' allungamento delle finestre mobili La maggioranza si riunisce

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione sulle pensioni prende una svolta: la stretta sul riscatto di laurea viene evitata, mentre si mantiene l’allungamento delle finestre mobili. La maggioranza si riunisce per definire le nuove misure, escludendo l’inasprimento dei criteri per chi ha già riscattato gli studi. Restano dunque in campo solo le modifiche relative ai tempi di apertura delle finestre, lasciando intatto il trattamento per chi ha già beneficiato del riscatto.

pensioni salta la stretta sul riscatto di laurea resta l allungamento delle finestre mobili la maggioranza si riunisce

© Leggo.it - Pensioni, salta la stretta sul riscatto di laurea. Resta l'allungamento delle finestre mobili. La maggioranza si riunisce

La cancellazione dell'ipotesi di inasprimento dei criteri pensionistici per chi ha riscattato la laurea salterebbe completamente mentre rimarrebbe l'ipotesi di un allungamento delle. 🔗 Leggi su Leggo.it

Leggi anche: Pensioni, doppio allungamento dell’età di uscita: come cambiano finestre mobili e riscatto laurea

Leggi anche: Manovra, la stretta sulle pensioni agita la maggioranza. Meloni: “Norma su riscatto laurea sarà corretta”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pensioni, nuovi emendamenti in Manovra: cosa cambia per il riscatto della laurea; La manovra cambia ancora. Stretta sulle pensioni anticipate dal 2032; Riscatto laurea per pensione anticipata: come funziona la penalizzazione e quanto si perde; Stretta su pensioni anticipate e riscatti della laurea.

pensioni salta stretta riscattoPensioni, salta la stretta sul riscatto di laurea. Sì alle finestre, adesso riunione di maggioranza - La cancellazione dell'ipotesi di inasprimento dei criteri pensionistici per chi ha riscattato la laurea salterebbe completamente mentre rimarrebbe l'ipotesi di un allungamento ... leggo.it

pensioni salta stretta riscattoPensioni, no alla stretta sul riscatto di laurea ma rimangono le finestre. Adesso riunione di maggioranza - La cancellazione dell'ipotesi di inasprimento dei criteri pensionistici per chi ha riscattato la laurea salterebbe completamente mentre rimarrebbe l'ipotesi di un allungamento ... msn.com

pensioni salta stretta riscattoPensioni, stretta sul riscatto della laurea: cosa cambia davvero e perché scoppia lo scontro politico - La manovra introduce una progressiva sterilizzazione dei mesi riscattati ai fini della pensione anticipata dal 2031 al 2035, senza ridurre i costi a carico dei lavoratori. panorama.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.