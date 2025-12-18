pensioni nella manovra salta la stretta sui riscatti della laurea

Nella recente Manovra, la stretta sui riscatti della laurea salta, aprendo nuove possibilità per i futuri pensionati. La nuova formulazione dell’emendamento, depositata in Commissione Bilancio al Senato, modifica le regole precedenti, offrendo maggiore flessibilità e opportunità di gestione dei periodi di studio. Una novità che potrebbe cambiare le prospettive di molti cittadini in vista della pensione.

È stata depositata in Commissione Bilancio al Senato la nuova formulazione dell’emendamento alla Manovra sulle pensioni. Nella bozza è saltata l’ipotesi di inasprimento dei criteri pensionistici per chi ha riscattato la laurea: cancellata la disposizione in base alla quale, a partire dal 2031, sarebbero stati sterilizzati da 6 fino a 30 mesi di contributi riscattati a valere sulla maturazione dei requisiti per l’anticipata. Rimarrebbe invece l’ipotesi di un allungamento delle finestre mobili per chi vuole andare in pensione anticipata, con il passaggio dagli attuali tre mesi a quattro per chi matura i requisiti nel 2032-2033, a cinque per il 2034 e a sei per il 2035. 🔗 Leggi su Lettera43.it

