pensioni marcia indietro sul riscatto della laurea gli effetti del nuovo emendamento alla manovra

Il dibattito sulle pensioni si fa più acceso con il recente emendamento alla Manovra, che ha deciso di fare marcia indietro sul riscatto della laurea. La misura, inizialmente stretta, viene ora rimodulata, lasciando invariati l’allungamento delle finestre e la possibilità di opt-out sui fondi pensione. Una svolta che potrebbe influenzare le scelte di tanti lavoratori e futuri pensionati, aprendo nuove prospettive nel panorama previdenziale italiano.

Roma, 18 dicembre 2025 – Cancellata la stretta sul riscatto laurea. Resta l’allungamento delle “finestre” e l’opt-out sui fondi pensione. Il governo corre ai ripari e, dopo la levata di scudi della Lega e le riserve della premier Giorgia Meloni, riscrive di nuovo il capitolo pensioni della manovra. Arriva un subemendamento che produce un effetto politico chiarissimo: salta la norma più contestata, quella che “depotenziava” il riscatto della laurea come scorciatoia per raggiungere prima la pensione anticipata. Ma la Lega con Claudio Borghi punta a rivedere anche l’allungamento delle finestre. Manovra, Salvini: no allungamento età pensione, trovare soldi altrove Pensioni: via il comma che penalizzava il riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

