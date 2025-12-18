Pensioni marcia indietro sul riscatto della laurea Gli effetti del nuovo emendamento alla Manovra

Il dibattito sulle pensioni si fa più acceso con il recente emendamento alla Manovra, che ha deciso di fare marcia indietro sul riscatto della laurea. La misura, inizialmente stretta, viene ora rimodulata, lasciando invariati l’allungamento delle finestre e la possibilità di opt-out sui fondi pensione. Una svolta che potrebbe influenzare le scelte di tanti lavoratori e futuri pensionati, aprendo nuove prospettive nel panorama previdenziale italiano.

© Quotidiano.net - Pensioni, marcia indietro sul riscatto della laurea. Gli effetti del nuovo emendamento alla Manovra Roma, 18 dicembre 2025 – Cancellata la stretta sul riscatto laurea. Resta l’allungamento delle “finestre” e l’opt-out sui fondi pensione. Il governo corre ai ripari e, dopo la levata di scudi della Lega e le riserve della premier Giorgia Meloni, riscrive di nuovo il capitolo pensioni della manovra. Arriva un subemendamento che produce un effetto politico chiarissimo: salta la norma più contestata, quella che “depotenziava” il riscatto della laurea come scorciatoia per raggiungere prima la pensione anticipata. Ma la Lega con Claudio Borghi punta a rivedere anche l’allungamento delle finestre. Manovra, Salvini: no allungamento età pensione, trovare soldi altrove Pensioni: via il comma che penalizzava il riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Caso pensioni, verso lo stop alla stretta sul riscatto della laurea. Restano le finestre. Depositato un nuovo emendamento Leggi anche: Scontro in maggioranza sulle pensioni. Lega: “Emendamento per cancellare le norme”. E Meloni ammette l’errore sul riscatto della laurea Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Manovra, rivolta Lega sulle pensioni. Meloni: verrà corretta la norma sulla laurea; Manovra, il governo fa marcia indietro sulle pensioni. Ecco perché secondo Misiani (Pd) si tratta di una legge Fornero Plus; Mazzata sul riscatto della laurea: una triennale varrà appena 6 mesi. Meloni: «Si applicherà solo per il futuro»; Rassegna Stampa assicurativa 18 dicembre 2025. Pensioni, marcia indietro sul riscatto della laurea. Gli effetti del nuovo emendamento alla Manovra - Resta l’allungamento delle “finestre” e l’adesione automatica ai fondi pensione complementari ... msn.com

