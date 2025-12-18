Pensioni la retromarcia del governo | Nessun taglio a chi ha già riscattato la laurea Ma resta il rinvio sull’età di uscita dal lavoro

Il governo mette a tacere le polemiche annunciando che non ci saranno tagli retroattivi per chi ha già riscattato la laurea, ma l’incertezza sull’età di uscita rimane. La misura mira a rassicurare i cittadini coinvolti, mentre il dibattito sulle pensioni anticipa continua a far discutere, con tensioni innescate anche dal rinvio delle soglie di uscita.

Il governo prova a disinnescare una delle parti più contestate della stretta sulle pensioni anticipate e chiarisce in particolare che non ci sarà alcun effetto retroattivo sul riscatto della laurea. «Sono stati tenuti indenni tutti coloro che hanno fatto il riscatto fino adesso, quindi sono stati salvati i cosiddetti diritti acquisiti, e anche chi ha iniziato a pagare e non ha concluso», ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dell’informativa alla Camera. La nuova bozza. La precisazione arriva mentre in Parlamento è ancora aperto il confronto sulla riformulazione della norma contenuta nel maxi-emendamento alla manovra 2026. 🔗 Leggi su Open.online

