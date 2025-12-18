Pensioni la retromarcia del governo | Nessun taglio a chi ha già riscattato la laurea Ma resta il rinvio sull’età di uscita dal lavoro
Il governo mette a tacere le polemiche annunciando che non ci saranno tagli retroattivi per chi ha già riscattato la laurea, ma l’incertezza sull’età di uscita rimane. La misura mira a rassicurare i cittadini coinvolti, mentre il dibattito sulle pensioni anticipa continua a far discutere, con tensioni innescate anche dal rinvio delle soglie di uscita.
Il governo prova a disinnescare una delle parti più contestate della stretta sulle pensioni anticipate e chiarisce in particolare che non ci sarà alcun effetto retroattivo sul riscatto della laurea. «Sono stati tenuti indenni tutti coloro che hanno fatto il riscatto fino adesso, quindi sono stati salvati i cosiddetti diritti acquisiti, e anche chi ha iniziato a pagare e non ha concluso», ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dell’informativa alla Camera. La nuova bozza. La precisazione arriva mentre in Parlamento è ancora aperto il confronto sulla riformulazione della norma contenuta nel maxi-emendamento alla manovra 2026. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Dietrofront del governo sulle pensioni, scontro in maggioranza su età di uscita e riscatto della laurea
Leggi anche: Manovra, Cgil contro il governo: “Sulla penalizzazione per chi ha riscattato la laurea evidenti profili di incostituzionalità”
Manovra, rivolta Lega sulle pensioni. Meloni: verrà corretta la norma sulla laurea.
Pensioni, marcia indietro sul riscatto della laurea. Gli effetti del nuovo emendamento alla Manovra - Resta l’allungamento delle “finestre” e l’adesione automatica ai fondi pensione complementari ... msn.com
Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea - Dopo una giornata di dubbi e polemiche, il leghista e relatore alla Legge di Bilancio Claudio Borghi ha annunciato: "Ho fatto depositare" l'emendamento "che cancella la parte relativa alle pensioni, r ... tg24.sky.it
Meloni rivede le pensioni ed evita la gogna a Salvini - Dopo una giornata di passione nel governo e nella maggioranza, la premier al Senato annuncia una (parziale) retromarcia: "Nessuno che ha riscattato la ... huffingtonpost.it
In questa manovra c’è un intreccio che riguarda molti più italiani di quanto sembri Pensioni, il governo medita la retromarcia sulla stretta x.com
La maggioranza si divide sulle pensioni. Retromarcia del governo Obiettivo del governo il voto al Senato il 23 dicembre. mentre emergono divergenze in maggioranza sulla stretta sulle pensioni #Pensioni #Governo #Maggioranza #Senato #Voto #PoliticaItali - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.