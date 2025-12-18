Pensioni, la Lega si ribella alla stretta.

La tensione sulla riforma delle pensioni si fa sentire all’interno della maggioranza. La Lega si oppone con decisione alla stretta proposta dal governo, annunciando emendamenti e criticando apertamente quella che considera una scelta politica sbagliata. La discussione si intensifica, mentre il dossier pensioni continua a dividere le forze politiche e a tenere banco nell’agenda politica nazionale.

© Ilgiornale.it

Il dossier pensioni scuote la maggioranza. La Lega ieri ha alzato le barricate contro l'emendamento del governo che introduce una stretta sulle pensioni anticipate e sul riscatto della laurea breve, annunciando subemendamenti soppressivi e parlando apertamente di errore politico. In commissione Bilancio al Senato il relatore leghista Claudio Borghi non ha usato giri di parole: in assenza di un intervento immediato dell'esecutivo «il Carroccio presenterà correttivi per cancellare la norma». Il punto, ha spiegato, è che se si intende inserire una clausola di salvaguardia sui conti pubblici «lo devi dire, altrimenti sembra un intervento politico», mentre così formulata la misura appare tutt'altro e secondo Borghi rischia persino profili di incostituzionalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

