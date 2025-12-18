Pensioni la Lega si ribella alla stretta
La tensione sulla riforma delle pensioni si fa sentire all’interno della maggioranza. La Lega si oppone con decisione alla stretta proposta dal governo, annunciando emendamenti e criticando apertamente quella che considera una scelta politica sbagliata. La discussione si intensifica, mentre il dossier pensioni continua a dividere le forze politiche e a tenere banco nell’agenda politica nazionale.
Il dossier pensioni scuote la maggioranza. La Lega ieri ha alzato le barricate contro l'emendamento del governo che introduce una stretta sulle pensioni anticipate e sul riscatto della laurea breve, annunciando subemendamenti soppressivi e parlando apertamente di errore politico. In commissione Bilancio al Senato il relatore leghista Claudio Borghi non ha usato giri di parole: in assenza di un intervento immediato dell'esecutivo «il Carroccio presenterà correttivi per cancellare la norma». Il punto, ha spiegato, è che se si intende inserire una clausola di salvaguardia sui conti pubblici «lo devi dire, altrimenti sembra un intervento politico», mentre così formulata la misura appare tutt'altro e secondo Borghi rischia persino profili di incostituzionalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
