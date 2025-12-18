Pensioni in manovra scontro in maggioranza | si torna in commissione dopo lo stop di tre ore

Le tensioni sulla manovra si riaccendono con il ritorno in commissione, dopo lo stop di tre ore, a causa delle norme sulle pensioni. La proposta ha suscitato discussioni e scontri all’interno della maggioranza, con i senatori della Lega che chiedono un confronto immediato con il governo. Il dibattito si infiamma, evidenziando le difficoltà nel trovare un accordo su una delle questioni più delicate della manovra.

Caos sul maxiemendamento alla manovra, in particolare sulle norme che riguardano le pensioni. L’annuncio dell’arrivo del testo in Commissione Bilancio del Senato ha fatto esplodere le tensioni nella maggioranza, con i senatori della Lega che hanno chiesto immediatamente la sospensione dei lavori per un confronto diretto con il governo. Lo stop della seduta è durato circa tre ore. Alla ripresa, però, il clima non è migliorato: i leghisti hanno minacciato apertamente di non votare il maxiemendamento se non verranno apportate ulteriori modifiche, in particolare sulle cosiddette finestre mobili per il prepensionamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

