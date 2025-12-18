Pensioni anticipate come cambiano le finestre d'uscita in Manovra | le simulazioni e chi ci perde

Le recenti modifiche alla Manovra sulle pensioni anticipate ridefiniscono le finestre d'uscita, introducendo un sistema di finestre mobili che si adattano nel tempo. Questo cambiamento influenzerà le tempistiche di pensionamento, creando nuove dinamiche per i lavoratori interessati. Analizziamo le simulazioni e chi potrebbe risultare più penalizzato o avvantaggiato da queste novità, per comprendere meglio l'impatto delle nuove regole sul futuro pensionistico.

La manovra sulle pensioni introduce finestre mobili che cambiano gradualmente l'accesso al pensionamento. La pensione anticipata scatterà con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, mentre resta aperto il dibattito su come queste modifiche influenzeranno i giovani e il ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

