Pensioni a rischio stop maggioranza in tilt | cosa cambia e cosa no per chi deve andare in pensione

Le tensioni tra maggioranza e opposizioni scuotono il dibattito sulle pensioni, tra stop ai riforme e scontri su riscatto laurea e finestre mobili. Mentre Giorgetti difende le scelte governative, Borghi e le opposizioni accusano il governo di caos e incertezza, alimentando preoccupazioni per chi si avvicina al traguardo della pensione. Un quadro di instabilità che rende ancora più complesso il futuro previdenziale degli italiani.

© Notizieaudaci.it - Pensioni a rischio stop, maggioranza in tilt: cosa cambia (e cosa no) per chi deve andare in pensione Scontro interno su riscatto laurea e finestre mobili: Giorgetti difende, Borghi attacca. Opposizioni all'assalto: "Governo nel caos". Neppure il simbolico "fischio finale" della premier Giorgia Meloni in Aula riesce a riportare ordine nella maggioranza. Sul capitolo pensioni la manovra economica continua a inciampare, rallentata da uno scontro sempre più evidente tra il Mef e la Lega, che da giorni alza il tiro e si smarca dai compromessi. Il nodo è la riformulazione della norma che attenua la stretta sul riscatto della laurea ma lascia intatte le finestre mobili, uno schema che per il Carroccio resta inaccettabile.

Manovra, il governo fa marcia indietro sulle pensioni. Ecco perché secondo Misiani (Pd) si tratta di una legge Fornero Plus - La premier Meloni assicura che l’emendamento restrittivo sulla previdenza sarà corretto togliendo la retroattività. milanofinanza.it

Manovra pensioni, caos totale: lavori sospesi e maggioranza spaccata - Caos sulle pensioni nella Manovra 2026: Lega contro il governo, lavori sospesi e accuse incrociate. urbanpost.it

#ottoemezzo Nella manovra economica arriva una nuova stretta sulle pensioni e, secondo Stefano Feltri, il rischio è che a pagarne il prezzo siano soprattutto coloro che avevano già fatto delle scelte sulla base delle regole precedenti facebook

Fine cantiere mai per i lavoratori anziani dell’edilizia: le pensioni slittano e il rischio di morire sul lavoro cresce x.com

