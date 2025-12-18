Pensioni 2026 e riscatto della laurea | cosa cambia davvero e le rassicurazioni di Meloni sulle penalizzazioni future

Nel contesto della Manovra di Bilancio 2026, il dibattito sulle pensioni e il riscatto della laurea è al centro dell’attenzione. Meloni ha rassicurato gli italiani sulle possibili penalizzazioni future, cercando di chiarire cosa cambierà realmente e quali opportunità resteranno intatte. Un tema cruciale per chi si prepara al proprio futuro previdenziale e desidera capire le vere implicazioni delle nuove normative.

Nel dibattito che accompagna la Manovra di Bilancio 2026 del Governo Meloni, uno dei temi più sensibili riguarda il sistema previdenziale e, in particolare, il futuro del riscatto della laurea. La questione tocca direttamente migliaia di lavoratori che hanno scelto negli anni di valorizzare il proprio percorso universitario ai fini pensionistici e che ora guardano con attenzione alle modifiche annunciate. Le ipotesi di intervento hanno acceso il confronto politico, soprattutto per le possibili conseguenze sull’accesso alla pensione anticipata e sui tempi di decorrenza dell’assegno. Pensioni 2026 e riscatto della laurea: come funziona e cosa prevede la manovra. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it Leggi anche: Pensioni: nuovi requisiti, età, uscita anticipata, aumenti: cosa cambia davvero dal 2026 Leggi anche: Pensioni di vecchiaia 2026: cosa cambia davvero con la riforma e quali requisiti servono Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pensioni, nuovi emendamenti in Manovra: cosa cambia per il riscatto della laurea; Pensioni anticipate, Tfr, riscatto della laurea: le novità in manovra e cosa cambia dal 2026; Manovra 2026, dal 2031 il riscatto laurea pesa meno sulla pensione anticipata e si allungano i tempi di decorrenza. Emendamento del governo; Pensioni, dal Tfr alla previdenza complementare agli assegni anticipati: cosa cambia con la manovra 2026. Riscatto laurea e pensioni anticipate: cosa cambia dal 2032 con la Manovra 2026 - Manovra 2026: più attesa per la pensione anticipata e penalità sul riscatto laurea. alfemminile.com

