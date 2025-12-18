Lasciati avvolgere da pensieri di pura bellezza, dove l’eleganza risiede nella semplicità. Per brillare durante le serate di festa non serve un trucco elaborato: un tocco di blush sulle guance e ciglia lunghe e seducenti sono tutto ciò di cui hai bisogno. Sottolinea la tua naturale radiosità e conquista ogni sguardo con un look raffinato e spontaneo.

Per brillare durante le serate di festa non è necessario un make up da grande evento. Basta un po’ di blush sulle guance e delle ciglia lunghe e sensuali. Il set Bourjois Twist & Glow offre tutto per un trucco perfetto in un’unica confezione. Include mascara volumizzante Twist Up The Volume da 8 ml e blush Little Round Pot da 2,5 g, ideali per arricchire la routine quotidiana di make-up. Durante le feste riempi di baci amici e parenti e fai un pieno di morbidezza. Il cofanetto regalo lip balm Baci Scintillanti di Greenatural è l’idea perfetta per Natale. Contiene un balsamo labbra illuminante con Burro di Karité bio, Vitamina E e Mica, che idrata e dona luminosità, e uno scrub delicato con Burro di Karité, Olio di Pesca e microgranuli di Avocado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

