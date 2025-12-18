Pensava fosse un semplice raffreddore poi il suo occhio ha iniziato a gonfiarsi ed è schizzato fuori come una pallina da golf | cos’è la cellulite orbitaria e i rischi per il cervello

Quello che sembrava un comune raffreddore si è trasformato in un’emergenza per Sophie Bell, 18 anni di Londra. Quando il suo occhio ha iniziato a gonfiarsi e a sporgere come una pallina da golf, è diventato evidente che si trattava di qualcosa di più serio. Scopriamo insieme cos’è la cellulite orbitaria, i rischi per la salute e perché è fondamentale intervenire tempestivamente.

© Ilfattoquotidiano.it - Pensava fosse un semplice raffreddore, poi il suo occhio ha iniziato a gonfiarsi ed "è schizzato fuori come una pallina da golf": cos'è la cellulite orbitaria e i rischi per il cervello La vicenda di Sophie Bell, 18 anni di Londra, è iniziata come un semplice raffreddore. Qualche starnuto, un po' di congestione nasale, la tipica sinusite che molti adolescenti liquidano con leggerezza. Nel giro di poche ore, però, il suo occhio ha iniziato a gonfiarsi in modo anomalo ed "è schizzato fuori come una pallina da golf": prima un arrossamento, poi un rigonfiamento sempre più evidente, fino a spingerla al pronto soccorso. Lì i medici hanno scoperto una cellulite orbitaria già estesa, con una raccolta purulenta che pressava sul bulbo e un'infezione in rapido avanzamento verso il cervello.

