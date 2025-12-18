Pendolaria il dossier Legambiente denuncia | Sicilia penalizzata tra tagli e grandi opere

La situazione del trasporto pubblico in Sicilia è al centro di un allarme lanciato da Legambiente. Il rapporto “Pendolaria” evidenzia come la regione sia penalizzata da tagli e grandi opere, con risorse insufficienti a soddisfare le reali esigenze dei cittadini. L’arretramento del sistema regionale e l’ampliarsi delle disparità territoriali sottolineano la necessità di interventi urgenti per un trasporto sostenibile e accessibile a tutti.

© Messinatoday.it - “Pendolaria”, il dossier Legambiente denuncia: Sicilia penalizzata tra tagli e grandi opere Il trasporto pubblico locale arretra, le risorse non tengono il passo con i bisogni reali e la distanza tra territori continua ad ampliarsi. È questo il quadro che emerge dal Rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente, presentato a Roma, che fotografa un sistema sempre più fragile, soprattutto nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Climate Week di New York, grandi promesse, piccoli tagli. Belém avrà l’ultima parola Leggi anche: Case e ospedali di comunità, Fdi denuncia tagli ai Comuni. Piemontese: "Nessuna opera cancellata" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pedemontana Veneta sotto accusa: “Opera costosa e insostenibile”; Pendolaria 2025, nel report di Legambiente sulla Sicilia bocciate la linea ferroviaria Catania-Gela, interrotta dal 2011, e la Alcamo-Trapani; La linea ferroviaria Milano-Mortara resta la tratta peggiore della Lombardia secondo il Report Pendolaria 2025; In Calabria i treni migliorano, ma i ritardi restano enormi: il dossier di Pendolaria –. "Pendolaria 2025", nel report di Legambiente sulla Sicilia bocciate la linea ferroviaria Catania-Gela, interrotta dal 2011, e la Alcamo-Trapani - Treni vecchi: l'età media della Circumetnea è 34 anni, quelli di Trenitalia 11. lasicilia.it

Pendolaria, Legambiente: “Segni di miglioramento in Calabria, ma restano le sfide” - La Calabria inizia a registrare segnali positivi nel settore del trasporto ferroviario, ma il quadro complessivo rimane segnato da ritardi strutturali significativi. cn24tv.it

Pendolaria Legambiente: in Calabria primi segnali di miglioramento nel trasporto ferroviario, ma restano forti ritardi - La Calabria mostra i primi timidi segnali di miglioramento nel trasporto ferroviario, pur restando una delle regioni con i maggiori ritardi strutturali del Paese. reggiotv.it

Trasporti, il dossier di Legambiente presentato a Termini: giù le Roma Lido e Roma Nord ( tra le peggiori del Paese), ma migliorano altri dati https://www.lacapitale.it/articolo/pendolaria-2025-treni-di-roma-e-lazio-tra-disagi-e-segnali-di-ripresa - facebook.com facebook

In Calabria i treni migliorano, ma i ritardi restano enormi: il dossier di Pendolaria - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.