Pendolari Roma-Terni ancora disagi sul treno regionale 4514 | Negati gli standard minimi di dignità e sicurezza
I pendolari della tratta Roma-Terni affrontano ancora disagi sul treno regionale 4514, denunciando condizioni che compromettono la dignità e la sicurezza. La situazione evidenzia una volta di più le criticità di un servizio che, nonostante le promesse, continua a deludere le aspettative di chi ogni giorno si affida al trasporto pubblico. La frustrazione cresce tra chi cerca solo un tragitto sicuro e dignitoso per raggiungere il proprio posto di lavoro.
Ancora disagi per i pendolari della tratta Roma-Terni, in particolare riferiti al treno regionale 4514. Quest'ultimo è stato più volte attenzionato dai comitati e dall'assessore ai trasporti Francesco De Rebotti, in particolare per la fermata ad Orte che crea gravi problemi di sovraffollamento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
