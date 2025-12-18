Pendolari Roma-Terni ancora disagi sul treno regionale 4514 | Negati gli standard minimi di dignità e sicurezza

I pendolari della tratta Roma-Terni affrontano ancora disagi sul treno regionale 4514, denunciando condizioni che compromettono la dignità e la sicurezza. La situazione evidenzia una volta di più le criticità di un servizio che, nonostante le promesse, continua a deludere le aspettative di chi ogni giorno si affida al trasporto pubblico. La frustrazione cresce tra chi cerca solo un tragitto sicuro e dignitoso per raggiungere il proprio posto di lavoro.

© Ternitoday.it - Pendolari Roma-Terni, ancora disagi sul treno regionale 4514: "Negati gli standard minimi di dignità e sicurezza"

Ancora disagi per i pendolari della tratta Roma-Terni, in particolare riferiti al treno regionale 4514. Quest'ultimo è stato più volte attenzionato dai comitati e dall'assessore ai trasporti Francesco De Rebotti, in particolare per la fermata ad Orte che crea gravi problemi di sovraffollamento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

