Pendolari in fuga | perché nel Lazio 150mila persone non usano più il treno

Nel Lazio, 150mila pendolari hanno scelto di abbandonare il treno, nonostante una flotta tra le più giovani d’Italia e un’ampia rete ferroviaria. Una scelta che solleva interrogativi sulle criticità del servizio e sulle ragioni di questa fuga, evidenziando le sfide di un sistema che necessita di rinnovamento e investimenti per riconquistare la fiducia dei viaggiatori.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.