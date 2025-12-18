Pendolari in fuga | perché nel Lazio 150mila persone non usano più il treno
Nel Lazio, 150mila pendolari hanno scelto di abbandonare il treno, nonostante una flotta tra le più giovani d’Italia e un’ampia rete ferroviaria. Una scelta che solleva interrogativi sulle criticità del servizio e sulle ragioni di questa fuga, evidenziando le sfide di un sistema che necessita di rinnovamento e investimenti per riconquistare la fiducia dei viaggiatori.
L’età media della flotta regionale è tra le più basse d’Italia e il rapporto tra treni e chilometri di ferrovie colloca il Lazio tra le prime regioni della penisola insieme a Lombardia e Campania. Eppure, il numero di utenti, seppur nuovamente in crescita, è ancora ben lontano da quelli del 2019. 🔗 Leggi su Romatoday.it
