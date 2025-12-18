Pena dimezzata per il filosofo Leonardo Caffo | dovrà intraprendere un percorso per uomini maltrattanti

Il filosofo Leonardo Caffo ottiene una riduzione di pena, con la condizione di seguire un percorso psico-educativo per uomini maltrattanti. Dopo la condanna a 4 anni per maltrattamenti e lesioni, Caffo ha scelto di intraprendere questa strada come parte del suo processo di riabilitazione. La decisione evidenzia l'importanza di interventi mirati e rieducativi nel percorso di recupero e responsabilizzazione.

