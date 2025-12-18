Pedemontana e il rischio che i fondi Bei siano incompatibili con le regole europee

Da oltre un anno sono aperti i cantieri di Pedemontana, ma resta il timore che i fondi provenienti dalla Bei possano non rispettare le regole europee. La questione, sollevata dall’europarlamentare Gaetano Pedullà, mette in discussione il futuro dell’opera e la sostenibilità finanziaria del progetto. Un rischio che impone attenzione e approfondimenti per garantire trasparenza e corretta gestione delle risorse pubbliche.

I cantieri sono iniziati ormai un anno fa, ma se a oggi quei fondi assegnati dalla Banca Europea per gli Investimenti fossero incompatibili che cosa ne sarà del futuro di Pedemontana?Il rischio di incompatibilitàA sollevare la questione è l’europarlamentare Gaetano Pedullà (M5S) che nei giorni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Bonifici istantanei e verifica immediata del destinatario, cosa cambia dal 9 ottobre con le nuove regole europee: vantaggi, rischio truffe e precauzioni Leggi anche: Apple contro il DMA: Cupertino chiede di cambiare le regole europee La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pedemontana e il rischio che i fondi Bei siano incompatibili con le regole europee; Pedemontana, denuncia alla Bei. I 5 Stelle: Rischio di aiuti di Stato; Pedemontana denuncia alla Bei I 5 Stelle | Rischio di aiuti di Stato. Pedemontana, denuncia alla Bei. I 5 Stelle: "Rischio di aiuti di Stato" - La lettera alla banca dell’eurodeputato Pedullà che dopo "la fuga dei soci" ipotizza l’uso improprio di fondi UE ... msn.com

Pedemontana e il rischio che i fondi Bei siano incompatibili con le regole europee - La questione sollevata dal Movimento 5 Stelle che ha inviato una richiesta formale di chiarimenti alla Banca Europea per gli Investimenti ... monzatoday.it

Corte dei Conti, 'per Pedemontana Lombarda rilevanti perdite' - La gestione delle partecipate della Regione Lombardia evidenzia "profili di rischio", in particolare Autostrada Pedemontana Lombarda spa, nonostante "un forte indebitamento di oltre 1,1 miliardi di ... ansa.it

Pedemontana audizione in Commissione Infrastrutture, M5s: «Rischia di finire come il Ponte sullo Stretto di Messina» «Cosa hanno in comune la Brianza e lo Stretto di Messina Due opere di grande interesse al ministro Salvini, accomunate da costi elevatissi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.